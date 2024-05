Il sindaco di Petrosino: “Il primo maggio non è solo una festa ma anche un momento di riflessione”

“In occasione del Primo Maggio, celebriamo il valore inestimabile del lavoro e il contributo di ogni lavoratrice e lavoratore alla società. Il lavoro non è solo un mezzo per guadagnarsi da vivere, ma è anche un pilastro fondamentale per la realizzazione di se stessi e la crescita e il progresso collettivo. -è quanto afferma Giacomo Anastasi sindaco di Petrosino nel giorno della celebrazione della Festa dei Lavoratori -. In questo momento di crisi globale, è ancora più evidente quanto sia importante sostenere e proteggere i lavoratori. Dobbiamo garantire che tutti abbiano accesso a condizioni di lavoro dignitose, ai salari equi e alla sicurezza sul posto di lavoro. Dobbiamo anche riconoscere l’importanza di sindacati e organizzazioni dei lavoratori nel difendere i loro diritti e nel garantire che vengano rispettati.

Il primo maggio non è solo una festa ma anche un momento di riflessione e di impegno per costruire un futuro più equo e solidale per tutti. Un futuro in cui tutti i lavoratori possano godere di diritti e dignità, in cui la giustizia sociale sia una realtà e non un miraggio. Buon primo maggio a tutti i lavoratori!”