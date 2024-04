Servizi di vigilanza e pulizia di strutture e aree pubbliche per 11 cittadini a Castellammare

Servizio di accompagnamento al lavoro per cittadini in stato di disagio socio-economico: si tratta del progetto “Il Volo”, destinato a 11 cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Castellammare del Golfo. Per tre mesi e mezzo, e per complessive 100 ore mensili, i cittadini saranno impegnati in servizi di vigilanza e pulizia di strutture pubbliche e per la tutela ambientale. Il progetto riguarda il Distretto Socio Sanitario 55, del quale Castellammare del Golfo fa parte con Alcamo, capofila, e Calatafimi Segesta. I cittadini interessati dovranno presentare l’istanza entro il 6 maggio sull’apposito modello, disponibile presso l’ufficio servizi sociali oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.castellammare.tp.it

L’istanza dovrà essere presentata all’ufficio protocollo di corso Mattarella o inviata alla pec (comune.castellammare.tp@pec.it). «Il progetto del distretto socio sanitario è importante perché consente ad alcuni cittadini di reinsersi nel mondo del lavoro e –affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai Servizi Sociali Fabiana Napoli- contemporaneamente è una azione di contrasto al disagio economico che favorisce l’inclusione sociale con prestazioni che rappresentano un vero e proprio servizio remunerato di accompagnamento al lavoro».

Alla domanda va allegata copia dell’Isee, del documento d’identità e della tessera sanitaria. Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. L’istanza può essere ripresentata anche da chi ha già partecipato alla precedente annualità del progetto. Per informazioni i cittadini possono rivolgersi all’ufficio servizi sociali di Contrada Duchessa, al secondo piano di via poeta Vincenzo Ancona n. 20, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì anche dalle ore 15 alle 18. (Telefono: 0924 592 238 – 256 – 257).