Marsala: parla Vito Milazzo (Azione): “Ecco perché si è dimessa Valentina Piraino”

L’ex Liberi lascia la maggioranza dopo le dimissioni dell’ex vice sindaca.

Vito Milazzo, consigliere comunale di Marsala è stato tra i protagonisti della seduta del consiglio comunale di lunedì 22 aprile.

Consigliere di fatto lei e il suo gruppo Azione per Marsala siete transitati all’opposizione. Vogliamo ricostruire la vicenda che vi ha portato a prendere questa decisione?





“Quando il movimento Liberi ha deciso di indicare come candidato sindaco Massimo Grillo io mi sono prodigato affinché l’ex parlamentare risultasse vincitore. Ho collaborato alla stesura del programma e a tutti i passaggi immediatamente successivi candidandomi e risultando eletto”.

E poi?

“Sono stati anni particolari che hanno impegnato tutti naturalmente nell’interesse della città. Fin dall’inizio mi aspettavo non tanto risultati immediati, ma un approccio diverso in tema di rapporti amministrativi e politici”.

Ci spieghi meglio…

“Io per esempio non ho mai partecipato ad alcuna riunione in cui si predisponevano atti amministrativi importanti. Ho detto la mia nelle sedi istituzionali per quanto attiene il Bilancio, ma senza alcun passaggio politico in cui la maggioranza potesse dire la propria, prima che l’atto approdasse in Aula. Il sindaco ha privilegiato rapporti interpersonali piuttosto che confrontarsi con la maggioranza che lo aveva eletto”.

Voi avete continuato a sostenere il sindaco anche quando il gruppo di Liberi si è sciolto.

“Avendo io aderito ad Azione di Calenda mi sembrava opportuno lasciare Liberi e fondare assieme al collega Piero Cavasino il nuovo gruppo a cui il collega aderisce da indipendente. Ma siamo comunque rimasti in maggioranza”.

In seguito arriva la vicenda relativa all’ex vicesindaca Valentina Piraino…

“Con l’ex di Grillo si è subito trovata una sintonia di lavoro e di ricerca di soluzioni nell’interesse della città. Pur non comprendendone le motivazioni avvertivamo che i rapporti tra lei e il sindaco andavano logorandosi. Quando la giunta doveva essere rimpinguata di nuovi assessori, in ambienti politici circolava con insistenza la voce che Grillo stesse cercando una nuova figura per assegnare la carica di vice sindaco. Abbiamo parlato con Valentina Piraino e le abbiamo proposto di restare in giunta anche senza la carica di vice sindaco, in quota al nostro gruppo. Seppure amareggiata ha accettato”.

E allora perché si è dimessa?

“Naturalmente abbiamo girato la proposta a Massimo Grillo il quale, come ho raccontato in un mio intervento in Aula Consiliare, ha respinto la nostra richiesta. Un modo come dire o rimane come mia espressione oppure va via. Credo che dietro la decisione di Valentina Piraino ci sia tutto questo. Ci amareggia molto la scelta del sindaco visto il lavoro egregio che si stava portando avanti. Lo stesso sindaco degli assessori che per motivi diversi hanno lasciato la giunta e sono stati “salutati dal Consiglio con cordialità, si è preso il merito di averli nominati. E poi perché li ha sostituiti?”

Adesso il suo gruppo che farà?



“Continueremo a lavorare nell’interesse della città, votando favorevolmente gli atti che reputiamo necessari, ma collocandoci all’opposizione”.