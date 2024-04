Ciclismo: sui Nebrodi ancora “Top Ten” per Marsala Team 2012

Domenica 21 aprile, a Brolo, si è svolta la terza tappa di Coppa Sicilia Gran Fondo/Medio Fondo di ciclismo su strada, denominata 5ª Gran Fondo dei Nebrodi, manifestazione riservata agli atleti delle categorie amatori, dove la l’Asd Marsala Team 2012 ha partecipato con 8 dei suoi migliori atleti che hanno percorso i due tracciati rispettivamente di 90 e 120 km con un dislivello di 2050/2750 metri, raggiungendo le località che da Brolo portano a Floresta sui monti.

Gara molto difficile per le condizioni meteo in quota e per il dislivello affrontato, ma nonostante le difficoltà gli atleti lilybetani hanno ben figurato posizionandosi nella Top Ten delle varie classifiche di categoria: Angelo Russo nella categoria Senior B, Michele Alagna in quella Gent. B, Filippo Genna in Gent. A, Giampaolo Di Stefano nella cat. Vet. A, Giuseppe Maggio in Sgent A, Vincenzo Ricci nella cat. Gent. B, Nicolò Tranchida nella cat. Vet. B, Giuseppe Milazzo in quella Sen. B. Il prossimo appuntamento per la 4ª tappa di Coppa Sicilia Ciclismo, sarà per il 12 maggio a Nicosia (EN) con la Gran Fondo di Valdemone.