Marsala adesso ha un impianto che produce energia rinnovabile per 30mila famiglie

Si è tenuta ieri la cerimonia di inaugurazione dell’impianto agrivoltaico “Anguillara” di Recurrent Energy, controllata di Canadian Solar Inc. (“Canadian Solar”). Alla cerimonia, organizzata presso l’impianto, sono intervenuti il sindaco di Marsala Massimo Grillo, il deputato regionale Stefano Pellegrino, insieme alle forze dell’ordine, alle autorità civili e religiose locali. Con una potenza installata complessiva di 50,92 MW, l’impianto fotovoltaico “Anguillara” è in grado di generare oltre 90.000 MWh/anno di energia rinnovabile, equivalenti al fabbisogno elettrico annuo di oltre 30.000 famiglie evitando l’emissione in atmosfera di oltre 48mila tonnellate di CO2 all’anno, e oltre un milione di tonnellate di CO2 nel corso della sua vita utile che è di circa 30 anni.

L’impianto, che si estende su una superficie complessiva di oltre 170 ettari suddivisa in 4 distinti sottocampi situati nelle Contrade di Nasco, Ficarella, Fontana Coperta e Messinello – siamo nelle zona di Rinazzo e Chitarra, sopra Paolini, al confine con Salemi -, produrrà energia elettrica generata che sarà ceduta alla rete di trasmissione nazionale tramite una sottostazione di trasformazione 30/220 kV di nuova realizzazione connessa alla SE Terna “Partanna 2”. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di estese opere di mitigazione ambientale, sia in aree di impianto interne e perimetrali sia in aree di prossimità, che includono la piantumazione e manutenzione per tutto il periodo di esercizio dell’impianto di diverse specie vegetali autoctone arbustive ed arboree al fine di supportare la valorizzazione ambientale e paesaggistica di luoghi altrimenti inutilizzati.

A ulteriore beneficio per la comunità locale, oltre a promuovere occasioni di formazione sul territorio su tematiche riguardanti le energie rinnovabili, Recurrent Energy – in sinergia con il Comune di Marsala – contribuirà alla realizzazione di altre opere strategiche: il primo intervento, già pianificato, sarà relativo al progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale del waterfront sul Lungomare Mediterraneo.