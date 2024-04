In Prefettura a Trapani una cabina di regia per monitorare gli interventi Pnrr dei comuni

La Prefetta Daniela Lupo, unitamente al rappresentate della Regione, del Libero Consorzio della Provincia di Trapani, al Direttore della Ragioneria Territoriale, ha incontrato presso il salone di Rappresentanza della Prefettura, i sindaci dei Comuni della Provincia, titolari di interventi PNRR e i loro delegati per fare il punto della situazione sui progetti e sulla finalità della costituenda cabina di regia, volta a supportare gli enti locali nell’attuazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, di cui all’art. 9 del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024.

La cabina di coordinamento, una volta costituita, si riunirà periodicamente per favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e per rafforzare le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR. In attesa delle linee guida che saranno adottate dalla Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che definiranno nel dettaglio i piani di azione e di intervento, l’occasione è stata utile per conoscere lo stato di avanzamento dei progetti finanziati in ambito provinciale e per rilevare le criticità legate al monitoraggio e alla rendicontazione sul sistema ReGis.