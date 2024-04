Marsala: coppia di fidanzati aggrediti in Piazza Inam con una mazza

Una coppia di fidanzati, lui 16enne di Castelvetrano, lei 14enne di Marsala, è stata aggredita a colpi di mazza da baseball. La vicenda è accaduta a Marsala. Pare che il responsabile sia stato già individuato dai Carabinieri chiamati da una testimone. Al Pronto Soccorso i medici hanno giudicato guaribile la ragazza in una decina di giorni e il giovane in 20. I due ragazzi si erano incontrati in Piazza Francesco Pizzo, ex Inam a bordo di una minicar con un’amica. Ad un certo punto è arrivato un ragazzo che ha iniziato a colpire la macchina con la mazza, danneggiandola e poi scagliandosi contro i due giovani, mentre l’amica è riuscita a scappare. Ancora ignoti i motivi, qualora ci fossero, dell’insano gesto.