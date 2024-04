Ieri, nel tardo pomeriggio e di sera, la via Edoardo Alagna nel tratto finale di Piazza del Popolo, si presentava allagata. Probabilmente un guasto ha provocato una perdita e la conseguente fuoriuscita di acqua putrida, con un odore di fogna che si è propagato per gran parte della via Mazzini.

Cosa sia accaduto nello specifico non si sa, forse un tombino è esploso o le tubature delle fognature collegate alle abitazioni della zona.