Diversi appuntamenti teatrali a Marsala. Il 5 aprile arriva Vespertino

Diversi i prossimi appuntamenti a Marsala. Venerdì 5 aprile alle ore 21.30 il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” ospita l’attore siciliano Sergio Vespertino che porta in scena “Il Signor Vattelappesca” una produzione Agricantus Palermo con le musiche originali di Pierpaolo Petta. Info biglietti: 388.5662176 (tel.) – 342.0330263 (solo whatsapp) o su liveticket. Domenica 7 aprile si terrà al Parco archeologico il laboratorio “I Mosaici di Lilibeo” rivolto ai più piccoli dalle 10.30 alle 12.30. Per info e prenotazioni su whatsapp: 348.3733764 – 320.8215094.

La Nomea Produzioni porta in scena al “Sollima” il 10 aprile ore 21 lo spettacolo “Lilith” di Fabio D’Anna con Cinzia Bochicchio, Angela Alagna, Bruno Di Marco, Azzurra Giardiello, Pippo Culotta; miusiche di Roberto Pellegrino e Alessandro Manzo; regia di Tommaso Rallo. L’11 aprile al Teatro Comunale si terrà “Il mio nome è Pino”, spettacolo-tributo a due importanti “Pino” della musica italiana: Daniele e Mango. Sul palco – nell’evento organizzato dall’associazione Ciuri con Batticuore… Batti – ci saranno Peppe La Commare, Francesca Parrinello, Maurizio D’Aguanno e Graziano Tumbarello. Si inizia alle ore 21. Posto unico 12 euro + prevendita su 347.6235052 o su Tickettando o presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille. Nella stessa giornata dell’11 aprile, alle ore 21.30, la Corrida torna all’Impero con i Trikke e Due per una serata tutta da ridere. Per info, prenotazioni e selezioni: 392.2419114 – 347.1846757.