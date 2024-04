Parco eolico: proseguono le indagini nelle acque lilybetane, vicino l’ancoraggio delle torri

La società Poliservizi s.r.l. dà seguito alla procedura autorizzativa per le indagini eseguite nel 2023 con l’autorizzazione per completare le attività preliminari di indagine geotecnica nello specchio acqueo fuori e dentro le acque territoriali di Marsala, in corrispondenza delle verticali di progetto di ancoraggio delle torri delle pale eoliche e della rotta dei cavi di energia di collegamento del parco eolico con la terra. Le attività verranno svolte dalla società Sealaska, con l’ausilio della Motonave “Eco One” IMO Number della Capitaneria di Porto di Napoli.

Fino al 30 giugno 2024 la motonave effettuerà indagine geotecnica nello specchio acqueo fuori e dentro le acque territoriali del Circondario Marittimo di Marsala. A tal fine le navi ed i natanti di qualsiasi tipo presenti in mare in direzione dei punti previsti nell’ordinanza della Capitaneria di Porto, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dal Motonave e dovranno, in ogni caso, procedere con la massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni.