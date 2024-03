‘a Scurata d’Inverno con Rosario Lisma al “Sollima” di Marsala

“Giusto è uno spettacolo che attraverso la comicità e la poesia racconta di un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco di spietato cinismo”. Con queste parole Rosario Lisma presenta il suo spettacolo che si terrà domenica 14 aprile alle ore 21,00 nel teatro comunale “E. Sollima”.

Uno spettacolo scritto e diretto da Rosario Lisma, dove l’ironia s’intreccia con la delicatezza di sentimenti profondi messi in scena grazie ad un personaggio che si distingue per la sua unicità. Si chiama Giusto eppure è concepito dagli altri come sbagliato. “I suoi colleghi d’ufficio, all’Inps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo”, aggiunge Lisma. Dunque relegato “ingiustamente” in una posizione di unicità assoluta. Ma anche di solitudine. “L’invito che si pone al pubblico – prosegue il regista – è di considerare l’identità individuale di ciascuno come non giudicabile secondo le logiche del conformismo. Non esiste una personalità giusta o sbagliata per un canone stabilito da una maggioranza di persone. Ognuno è come è e va conosciuto e apprezzato per le proprie doti e con i propri limiti. Nel caso di Giusto, poi, proprio la persona più anomala risulta essere la più nobile e apprezzabile”.

Si tratta dell'ultimo spettacolo nel cartellone della I Rassegna "'a Scurata d'Inverno" – memorial Enrico Russo ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – MAC. Biglietto 20,00 euro Platea e 15,00 euro Palchi. È possibile acquistare i biglietti presso l'agenzia "I Viaggi dello Stagnone", in via dei Mille n. 45 (tel 0923/717973 e 320.8011864).