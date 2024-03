Campionato di Scacchi a squadre: la “Lilybetana C” prima e promossa

La Lilybetana Scacchi ha preso parte al CIS – Campionato italiano a squadre, che si è svolto lo scorso weekend a Catania. Sei le squadre provenienti da Marsala impegnate nelle diverse competizioni (serie B, C e Promozione). La squadra di C composta da Antonino Meo, Renato Campo, Gianvito Genovese e Riccardo D’Arpa si è classificata al primo posto e ha ottenuto la promozione alla categoria successiva. In B invece, la squadra Pietro Savalla, Federica Montalto, Davide Montalto e Giuseppe Salvato non è riuscita a far fronte ai titolati avversari ed è retrocessa.

La Lilybetana C1, composta da Michele Colicchia, Dario Errera, Giuseppe Pellegrino e Nicolò Licari, si è invece classificata al 12° posto guadagnando la salvezza. La Lilybetana C3 con Antonio Montalto, Giuseppe Cerami, Davide Marino, Riccardo Casano ed Enzo Colicchia si è classificata al 15° posto e retrocede. In Promozione infine, la Lilybetana The Others con Francesco Peralta, Luca Di Giovanni, Francesco Lembo e Federico Chiaramonte ha chiesto 27ª, mentre la “Young” di Carlo Licari, Federico Rallo, Luigi Mancuso ed Edoardo Fontana si fermano al 40° posto. Premiato anche il candidato maestro Pietro Savalla che ha recentemente conquistato il titolo italiano Rapid Hybrid.