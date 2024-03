Marsala, incidente a Ponte Fiumarella: auto finisce contro un muro

Un incidente autonomo si è verificato oggi, intorno alle 16 del pomeriggio, in contrada Ponte Fiumarella. Una donna al volante, probabilmente per colpa di un malore, è finita contro il muro di una casa sulla strada. Sul posto sono subito intervenuti gli ispettori della Polizia Municipale a rilevare l’incidente e un’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna. Per fortuna per lei niente di grave anche se la macchina ha subito diversi danni ed è esploso l’airbag, così come il muro della privata abitazione.