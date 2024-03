FAI di Primavera: alla scoperta dei luoghi antichi di Marsala e Castelvetrano

Sabato 23 e domenica 24 marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera. La manifestazione di punta del FAI, giunta alla 32ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città. A Marsala volontari Fai assieme a studenti “ciceroni” dell’Istituto “Giovanni XXIII-Consentino” accompagneranno i visitatori alla scoperta di alcuni luoghi. Come nel cantiere aperto della Nave di Marausa 2 del Museo Lilibeo (ore 9-13); alle Cantine Florio visite guidate dalle ore 10.30 e dalle 11.30 (a gruppi di 30).

Sempre nello stesso week end a Castelvetrano il FAI con gli alunni del Liceo Classico “G. Pantaleo” come ciceroni, accompagneranno chi vorrà visitare la chiesa e il convento dei Cappuccini, un sito storico che si trova in piazza San Francesco d’Assisi. Orari visite: 14,30-19 (sabato 23); 9,30-13 e 15-18 (domenica 24).