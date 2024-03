Ancora disagi con l’acqua a Petrosino, i lavori di fibra ottica causano un’interruzione

Ancora disagi con l’erogazione idrica a Petrosino. Non solo l’uso dell’acqua non potabile a causa dell’inquinamento ma a partire dalla mattinata di oggi si è verificata un’imprevista interruzione nell’erogazione idrica, causata dall’impresa che si occupa della fibra ottica. Per tale motivo il Comune ha attivato il servizio autobotte per garantire un approvvigionamento continuativo. Il servizio sarà operativo su tutto il territorio interessato dalle interruzioni e sarà garantito un costante monitoraggio al fine di ridurre al minimo eventuali disagi per la cittadinanza. Pare che gli stessi si siano verificati anche nelle zone del Comune di Marsala a confine.

Attualmente sono in corso lavori per il potenziamento della pressione della rete idrica. “Questi interventi sono finalizzati a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio idrico offerto ai cittadini, consentendo una distribuzione più uniforme dell’acqua e riducendo il rischio di interruzioni nell’erogazione. Durante questa fase di lavori, potrebbero verificarsi temporanee variazioni nella pressione dell’acqua o brevi interruzioni nell’erogazione. Si prega la cittadinanza di comprendere eventuali disagi e di adottare le opportune precauzioni per gestire l’approvvigionamento idrico durante questo periodo – affermano dal Comune petrosileno -. Si invitano i cittadini a utilizzare l’acqua in modo oculato e responsabile al fine di garantire una distribuzione equa e sufficiente per tutti gli abitanti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva o segnalazione, si prega di rivolgersi agli uffici comunali competenti.Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione”.