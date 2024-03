A Petrosino interruzione dell’acqua: “Stiamo cercando di risolvere la contaminazione”

Nel territorio di Petrosino è stata interrotta l’erogazione dell’acqua dal serbatoio pensile dell’Acquedotto effettuando un bypass diretto per ovviare al problema del mancato consumo della risorsa idrica per l’alimentazione. L’acqua attualmente erogata non proviene dal recipiente superiore causa delle criticità, ma direttamente dalle vasche inferiori. “A questo proposito si avvisa la cittadinanza che potrebbe verificarsi nei prossimi giorni, in particolare in alcune zone del territorio, una diminuzione della pressione con conseguenti problemi di approvvigionamento. Si invitano, dunque, tutti i cittadini a farne un uso responsabile e senza sprechi -. Verificheremo già domani con nuove analisi l’evoluzione della situazione nella speranza che la contaminazione microbiologia sia stata superata“.

Rimane al momento in vigore il divieto di utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica comunale per il consumo umano in quanto non potabile, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, fino a quando non sarà accertato il rientro dei parametri chimico-fisici e microbiologici nei limiti di conformità. L’acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere utilizzata per tutti gli usi non potabili.