Caso Acerbi, Giudice Sportivo chiede approfondimento Procura Figc

ROMA (ITALPRESS) – In merito al presunto insulto di matrice razzista proferito da Francesco Acerbi e denunciato a caldo da Juan Jesus all’arbitro La Penna durante Inter-Napoli, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, letto il referto del direttore di gara, ritiene necessario che un approfondimento da parte della Procura federale, “sentiti se del caso anche i diretti interessati”. Al momento, dunque, nessuna decisione presa in attesa di chiarimenti definitivi. In merito invece all’ultima giornata di campionato, squalifica per una giornata a Dusan Vlahovic (Juventus), Warren Pierre Bondo (Monza), Martin Erlic (Sassuolo), Theo Hernandez (Milan), Youssef Maleh (Empoli), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Luca Pellegrini (Lazio). Fermato per un turno anche l’allenatore del Verona Marco Baronio. Ammenda di 3.000 euro al Monza, di 2.000 al Frosinone e di 1.500 all’Inter.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).