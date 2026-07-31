Circolo Velico Marsala e “Paninari”; la magia degli anni ’80 per la solidarietà. VIDEO

Sabato 18 luglio, al Circolo Velico di Marsala, si è respirata un’atmosfera speciale, fatta di musica, ricordi ed entusiasmo. Il gruppo dei “Paninari” ha organizzato una serata dedicata ai mitici anni 80, trasformando l’evento in un vero viaggio nel tempo, capace di riportare centinaia di partecipanti alle emozioni, ai colori e alle sonorità di un decennio rimasto nel cuore di tanti. A rendere ancora più coinvolgente la festa è stata la selezione musicale curata e mixata dal dj Ciccio Barbara, che ha accompagnato il pubblico in un crescendo di energia e nostalgia, mentre Ninny Bornice ha animato la serata accendendo il clima della festa. Tra sorrisi, abbracci, balli e cori, a risuonare più volte è stato anche il grido simbolo di quella generazione: “Wild boys”, quasi a suggellare un legame profondo tra musica, memoria e identità collettiva.

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Ma la serata non è stata solo divertimento. Il cuore dell’iniziativa è stato infatti la solidarietà: il ricavato dell’evento, pari a 2000 euro, è stato devoluto all’Anffas, l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale. Un gesto concreto, che dimostra come una comunità unita possa trasformare un momento di festa in un segno tangibile di attenzione verso chi ha più bisogno. Il presidente del Circolo, Andrea Baiata, insieme al direttivo dei Paninari, ha consegnato l’assegno all’associazione, ricevendo in cambio un omaggio carico di significato: un piatto in ceramica donato dall’Anffas al circolo e uno ai Paninari, come simbolo di riconoscenza e vicinanza. È stata la conferma che quando divertimento e solidarietà camminano insieme, possono davvero nascere cose grandi, belle e capaci di lasciare un segno.