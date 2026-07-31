Tentata estorsione a Castelvetrano, condannato ex autista di Messina Denaro

Il gip di Palermo Lorenzo Chiaramonte ha condannato Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara, noto alle cronache per essere stato anche autista e uomo di fiducia di Matteo Messina Denaro, negli anni della sua latitanza. Luppino era a giudizio per tentata estorsione ai danni di un imprenditore del settore oleario di Castelvetrano, Francesco Lombardo.

Il processo si è svolto con ritito abbreviato, concludendosi con una sentenza di condanna a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Nello stesso procedimento, scaturito dall’operazione “Alba”, sono stati assolti (“perchè il fatto non sussiste”) Santo La Rocca e Nicola Pandolfo, accusati di far parte della cellula di Cosa Nostra a Partanna. I due erano detenuti presso le case circondariali di Viterbo e Lanciano. Alla luce di tale sentenza, verranno scarcerati.