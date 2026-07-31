Marsala, il Comune pubblica il bando per assegnare la Palestra Grillo

E’ stato pubblicato il bando per assegnare la palestra “Nicola Grillo” di Piazza Marconi (Porticella). Lo rende noto il settore Attività culturali e Sport del Comune di Marsala che, con proprio provvedimento, ha emanato il bando per raccogliere le richieste di concessione dell’impianto sportivo in uso stagionale, dal prossimo 1° settembre e fino al 30 giugno 2027, in orario pomeridiano/serale. Così come prevede il Regolamento comunale, l’istanza per l’affidamento della Palestra può essere presentata da Associazioni sportive affiliate a Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI, nonché da altri Organismi associativi che promuovono lo sport e ne perseguono le finalità socioformative. Il modulo-richiesta, da presentarsi entro il prossimo 12 agosto – e contenente anche altri utili allegati – è online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bando-per-assegnazione-in-uso-stagionale-palestra-n-grillo.