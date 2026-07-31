Marsala: da oggi operativo il Welcome Terminal

Da stamattina è operativo al Porto di Marsala il Welcome Terminal. Resterà aperto tutti i giorni, dalle 6.15 alle 19.30. La Giunta Patti, nei giorni scorsi, con proprio provvedimento aveva concesso in uso gratuito alla società Liberty Lines il terminal, realizzato con fondi regionali e affidato al Comune nel 2022, ma finora mai utilizzato. Un’apposita convenzione regola i rapporti tra Il Comune di Marsala e la Liberty Lines, unico operatore che esercita il servizio pubblico di collegamento marittimo tra il Porto di Marsala e le Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo).

La società privata avrà in gestione il Welcome Terminal fino al 2028. Dovrà occuparsi dell’apertura del terminal, della manutenzione ordinaria, della pulizia, della vigilanza e della custodia della struttura, oltre che delle utenze e di tutti gli oneri necessari al suo funzionamento. All’interno saranno consentite esclusivamente attività strettamente collegate al servizio pubblico di trasporto marittimo, come assistenza ai passeggeri, biglietteria e informazioni turistiche.