Egadi, party e addii al nubilato: non ditelo allo sposo!

Favignana è un piccolo lembo di roccia calcarea adagiata sull’azzurro intenso delle meravigliose acque dell’arcipelago egadino. Un frammento di terra dove il tempo sembra essersi fermato, ma che negli ultimi tempi è diventato il palcoscenico ideale per celebrare l’amore e l’amicizia. Quest’isola, negli ultimi anni, ha visto il progredire di un fenomeno spontaneo e coinvolgente: il moltiplicarsi di addii al nubilato e matrimoni. Le sue strade sterrate, i muretti a secco, il suo cielo stellato e il suo mare infinito diventano, in estate, i testimoni di promesse eterne e di feste indimenticabili. Il legame tra l’isola e queste ricorrenze nasce da un contrasto profondo e magnetico. Favignana offre una combinazione unica di totale isolamento naturale e di accoglienza, rendendola irresistibile sia per chi cerca una cerimonia intima, sia per chi vuole vivere l’ultima grande avventura da single con le amiche di sempre.

L’addio al nubilato

Se il matrimonio è il momento della solennità, l’addio al nubilato a Favignana è l’esaltazione della spensieratezza. Ogni settimana o quasi, mentre passeggio per le vie del centro, lavoro e sbrigo le mie commissioni, vedo “stormi” di “Bride Squad”, dotate di t-shirt personalizzate, accessori e costumi da bagno coordinati, musica e fischietti alla mano, con la bride-to-be in testa al rumoroso e ilare corteo, con la classica velina bianca sul capo. È curioso come a Favignana vengano celebrati matrimoni e addii al nubilato, ma pochi per il celibato… Mi rivolgo a voi uomini e futuri mariti: dove scappate per i vostri addii?

I riti collettivi

Le comitive di raggianti ragazze si riconoscono subito: si muovono bellissime in sella alle insostituibili biciclette presenti ovunque, camminando per le strade, ridendo e cantando a squarcia gola, in preda all’ebrezza, all’eccitazione che solo un matrimonio sa dare. La parola d’ordine è: gioia! L’isola ha un codice di comportamento non scritto per queste occasioni, fatto di tappe fisse, di rituali collettivi e tra questi spiccano il “rito del mare” e la “golden hour”: l’addio al nubilato tra le onde di Favignana e l’aperitivo e musica al cospetto del famoso tramonto.

Viaggi e relax

Il gommone, più smart e accattivante, è la scelta di chi cerca l’avventura e l’autonomia tra libertà, divertimento, leggerezza e baie segrete: con uno skipper locale al timone, la ciurma delle “bride girls” balla sulla prua, mentre lo scafo, con la sua potenza, fende le onde verso le calette più famose. Arrivare a Cala Rossa via mare toglie il fiato: il natante galleggia su un’acqua così trasparente che l’ombra del mezzo si proietta sul fondale sabbioso, dando l’impressione di volare: e qui, di solito, scatta il primo inevitabile brindisi! Per i gruppi che vogliono, invece, unire il relax a un’atmosfera “più chill”, la scelta ricade sul noleggio di una barca a vela: qui il ritmo rallenta, solcando queste incredibili acque col sottofondo della vela che segue il vento. Oppure c’è chi sceglie tra le numerose barche a motore: all’apparenza meno esclusive, ma non per questo meno attraenti. La velocità di spostamento permette di circumnavigare e ammirare l’intera costa in piena allegria, accompagnate dai racconti dei prodi capitani.

La movida egadina

Una volta ormeggiata la (qualsiasi) barca, la festa però non finisce, cambia solo pelle (o meglio, outfit): i cocktail e i drink nei noti locali che si affacciano proprio verso “la puesta del sol”, sono il fiore all’occhiello della movida favignanese. La calorosa ospitalità siciliana si fa sentire anche attraverso il cibo: tipiche specialità del luogo accompagnano questi indimenticabili aperitivi. L’energia dell’addio al nubilato, poi, si sposta nei caratteristici vicoli del centro storico, pullulanti di ristorantini, per concludere in bellezza l’eccezionale giornata nei vibranti lounge bar. Questo flusso costante di amore e festeggiamenti, rappresenta una grande risorsa economica per l’isola, ma porta con sé anche la sfida della sostenibilità. Favignana fa parte dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, un ecosistema fragile che va preservato comunque con cura.

L’isola che si presta

La bellezza di questo fenomeno risiede nel fatto che la maggior parte dei matrimoni e degli addii al nubilato si adatta spontaneamente all’andamento dell’isola. Non servono mega-discoteche o allestimenti artificiali: a Favignana bastano la luce del sole, la trasparenza dell’acqua e l’accoglienza sincera degli abitanti che per i quattro mesi stagionali lavorano senza sosta per rendere il soggiorno dei turisti il più piacevole possibile. Favignana è un’isola che va vissuta con il sale sulla pelle e il vento tra i capelli, rallentando, in totale spensieratezza, lasciando la realtà di tutti i giorni ancorata alla terraferma, vivendo una giornata un po’ come “sull’isola che non c’è”, per imparare di nuovo a volare, anche se per poco, come Wendy con Peter Pan. Addio al nubilato in corso: qualsiasi cosa accada, non ditela allo sposo!