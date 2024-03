Picchiarono una coetanea, condannata una delle tre giovani responsabili marsalesi

Torna in Aula la vicenda che ha visto tre giovani donne aggredire la 32enne L. C. E. nell’agosto del 2022 a Marsala, nei pressi di un bar lungo la via Trapani. Il legale di una delle tre, la 22enne F. V., ha richiesto il rito abbreviato ed è stata condannata a 6 mesi con pena sospesa dal Gup Annalisa Amato del Tribunale cittadino. Assolta invece per violenza privata. Le altre due, ovvero la 27enne S. D. A. e la 26enne M. M., sono state rinviate a giudizio e il prossimo 26 giugno.

La vittima è stata tempestata di calci e pugni dopo essere stata attirata con l’inganno dalle tre giovani nei pressi del locale Dolce Vita di contrada Dara. Mentre M. M. la picchiava e la sbatteva contro la vettura, le altre due cercavano di allontanare la macchina di L. C. E. per non farla andare via. Le indagini dei carabinieri presero il via dopo la denuncia sporta dalla vittima.