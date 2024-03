Marsala: prende il via a Paolini la Festività di San Giuseppe 

Hanno preso il via con la “Scinnuta del Simulacro” i Festeggiamenti di San Giuseppe nella Borgata di Paolini. E’ questa una festa molto sentita che si celebra da ben 163 anni ad opera degli abitanti della zona cui si deve anche la costruzione della Chiesa. Lo scorso 24 febbraio la chiesa è stata riaperta alla fruizione dei fedeli dopo un periodo di inattività. Nel corso di una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Angelo Giurdanella, è stato conferito il mandato di nuovo Rettore a Padre Mariano Narciso. Ed è lui assieme al Presidente del comitato organizzatore Nicola Bonafede, a coordinare tutti i festeggiamenti.

In Chiesa si può visitare il tradizionale altare coi panuzzi di San Giuseppe fatti dagli abitanti e dal 16 al 18 marzo si svolgerà il Triduo; dalle ore 16 alle 18 le confessioni, il Rosario e a seguire la Celebrazione Eucaristica con benedizione dei pani. I festeggiamenti avranno il loro clou il 19 marzo, festa liturgica di San Giuseppe, dove alle ore 7 vi sarà il giro della banda musicale “Città di Marsala” per le vie del Borgo, alle 8 lo scampanio a Festa, alle 9 il Rosario e alle 9.30 la Santa Messa con benedizione dei pani; alle 10.30 il “Tuppi tuppi” e poi lo spettacolo “Millegiorni di Baglioni Tribute Band” presentato da Baldo Russo; alle 15:30 la Processione del simulacro seguirà questo itinerario: Officina Adamo, Campo Sportivo Perino/Paolini, ritorno direzione Cantine Paolini, Strada interna Torrelunga Puleo (ex Mulino), direzione Grazia puleo, Chiesa Madonna Grazie al Puleo, rientro verso Paolini Chiano Ciocca, Acqueodtto, ritorno in Chiesa; alle 19 la Santa Messa presieduta dal Vescovo e infine le premiazioni e i tradizionali Giochi d’Artificio.