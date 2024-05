Marsala: cambia volto la via Cammareri Scurti, diventa pedonale per volontà degli esercenti

Nei giorni delle celebrazioni garibaldine, oltre al Museo del Vino, l’Amministrazione comunale marsalese ha inaugurato – con un antico ballo del Gruppo Storico ’800 che rievoca quegli anni – l’area pedonale di via Cammareri Scurti. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione con gli operatori locali e gli esercenti della zona che lì hanno creato un vero e proprio ‘gioiellino’ in un’area del centro prima poco sfruttata in quanto dietro la Chiesa Madre. La via si presenta ricca di locali, di negozi, di tavolini, piante, divani e cuscini, dando la sensazione che si tratti di un salotto buono più che di una via del centro. Esercenti che si occupano anche di ripulire ogni mattina. Peraltro, il rinnovato OVS ha donato maggiore decoro, inevitabilmente.

Gli esercenti avevano necessità di un’area pedonale e di una modifica della viabilità per i residenti (che dovranno uscire con i propri mezzi da via Cammareri Scurti verso Piazzetta Purgatorio per poi immettersi o nella via Rubino o nella via Abele Damiani e rientrare da lì verso la via Cammareri Scurti). Era diventata un’urgenza soprattutto per la sicurezza degli avventori dei locali, in quanto le vetture da lì passano rasenti ai tavoli e alle sedie. Certo, per i residenti qualche difficoltà c’è e queste dovranno essere superabili a partire dalla via Anselmi Correale, perchè è da lì che arrivavano le vetture, i camion e le moto che attraversavano il centro storico.