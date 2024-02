Riapre la Chiesa di Paolini a Marsala, dopo anni c’è un parroco: padre Narciso

Riapre al culto dopo un periodo di inattività la Chiesa-Rettoria di Paolini. E’ questo un tempio per il culto cattolico che sorge nel territorio di contrada Perino e che è dedicato a San Giuseppe. Proprio questo culto è molto sentito dalla popolazione del luogo che in vista della Festa liturgica che si celebra il 19 marzo di ogni anno, stanno preparando i famosi “panuzzi” ed altre iniziative socio-ricreative quali il tradizionale “’nvitu” di San Giuseppe”. La novità è quella che la Chiesa avrà, dopo diversi anni, un sacerdote in pianta stabile che assicurerà la Celebrazione Eucaristica con regolare costanza.

Il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella ha, infatti, nominato quale nuovo rettore il sacerdote Mariano Narciso, presbitero di provata esperienza pastorale, già parroco delle comunità marsalesi di Amabilina, Sappusi, Sant’Anna nonché direttore spirituale del Santuario di Marsala Santissima Addolorata. Padre Narciso subentra a Don Giuseppe Sammartano, parroco della Comunità di Santi Filippo e Giacomo.

“Ringrazio il Vescovo Giurdanella per la fiducia concessami e per il supporto sia spirituale che materiale che mi ha dimostrato ancor prima del mio insediamento – sottolinea Padre Narciso -. Farò di tutto per “spezzare la parola di Dio” anche in questo nuovo incarico. Il mio saluto in questo momento va alla popolazione della Borgata e al Comitato della Chiesa che sono certo non mi faranno venire meno il proprio contributo e la propria vicinanza”.

L’insediamento alla guida della Rettoria di San Giuseppe a Paolini del sacerdote Mariano Narciso avverrà sabato prossimo, 24 febbraio, alle ore 18,30 nel corso di una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Giaurdanella. Sono previste le partecipazioni del sindaco Massimo Grillo, del Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e di altre autorità cittadine.