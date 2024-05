Il Trapani Calcio in “poule scudetto” affronterà Altamura

Il Trapani esordirà nella poule scudetto affrontando l’Altamura, in trasferta. La prima giornata del triangolare di serie D nel quale sono inseriti i granata, infatti, ha visto la Cavese imporsi per 1-0 sui pugliesi decidendo l’avversario del Trapani nella seconda giornata. I campani hanno vinto 1-0 grazie a un gol messo a segno da Felleca dopo appena 2 minuti e la squadra di Mimmo Giacomarro, l’ex granata che guida proprio l’Altamura, non è riuscita a recuperare cedendo, così, l’intera posta in palio. La gara dei granata è in programma mercoledì 15 in trasferta e, di conseguenza, domenica 19 la qualificazione verrà decisa nella sfida in programma al Provinciale e nella quale il Trapani riceverà la Cavese.