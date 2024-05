Alle Egadi al via la “Stagione dei matrimoni”…

Sono sempre più numerose le coppie italiane e straniere che decidono di sposarsi nelle isole Egadi. Con oltre una trentina di matrimoni già programmati per l’estate del 2024 e un numero in costante aumento, Favignana, Marettimo e Levanzo si confermano anche quest’anno una scelta ambita per celebrare le nozze e trascorrere la luna di miele. Una destinazione ideale per coloro che cercano una combinazione tra bellezza e cultura.

“È un grande onore per le nostre isole essere scelte da tante coppie italiane ma anche straniere per le loro nozze – dice il sindaco Francesco Forgione -. Molti ritornano dopo essere stati nelle Egadi in vacanza. Vuol dire che hanno trovato qui luoghi, emozioni, sensazioni che stimolano desideri, passioni forti e, soprattutto, la voglia di amore”. “Le Egadi offrono un ambiente unico e romantico, perfetto per celebrare momenti così speciali”, dice l’assessore Stefania Bevilacqua con delega al Turismo. “Ringraziamo tutte le coppie che scelgono le nostre isole per questo giorno speciale”.