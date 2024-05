Tornano a salire le temperature in Sicilia, il caldo africano sfiorerà i 30°

Già da questi giorni in Sicilia un campo di alta pressione inizia a determinare un sensibile rialzo delle temperature, portando il termometro a sfiorare i 30° C sui settori interni dell’Isola. La massa d’aria proveniente dal Nord Africa oltre a portare un primo assaggio d’estate, regalerà tanto sole e un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali, con scirocco teso sul Canale di Sicilia e sullo Ionio. Ventilazione che risulterà sostenuta anche sul settore tirrenico, con forti raffiche di ostro o libeccio, specie tra le giornate di mercoledì e giovedì. Mari in prevalenza mossi; molto mosso il Canale di Sicilia.

Tendenza meteo che vedrà ancora la persistenza dell’anticiclone almeno fino alla prima parte della prossima settimana quando correnti di origine atlantica riporterebbero le temperature in linea con i valori tipici del periodo.