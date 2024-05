Il Comune di Trapani predispone una derattizzazione. Tutte le date

Il Comune di Trapani predispone una derattizzazione del territorio per preparare la Città alla stagione estiva in cui prolificano più frequentemente scarafaggi, topi e insetti vari. Di seguito, il calendario suddiviso per zone del programma di derattizzazione:

Zona 1

13/05/24

Percorso Lazzaretto – Vittorio Emanuele (Centro Storico);

Zona 2

14/05/24

Piazza Vittorio Emanuele – Piazza XXI Aprile;

Zona 3

15/05/24

Piazza XXI Aprile – Confine Comune di Erice;

Zona 4

16/05/24

Piazza XXI Aprile – Via Cofano (fino al confine con il Comune di Erice);

Zona 5

17/05/24

Via Cofano – Via G.B. Fardella (lato Sud fino a Xitta);

Zona 6

20/05/24

Via Marsala – Via Tenente Alberti;

Zona 7

21/05/24

Via Tenente Alberti – Via Sceusa (Milo);

Zona 8

22/05/24

Quartiere Villa Rosina – Frazioni Mokarta – Fulgatore – Ummari;

N.B. Le date indicate potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore (maltempo, etc.)