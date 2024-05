Europee, Antonio Parrinello inaugura il comitato elettorale a Marsala. VIDEO

Sabato 11 maggio, il candidato al Parlamento Europeo Antonio Parrinello ha inaugurato il comitato elettorale di via F. Crispi in vista delle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

“Ringrazio tutti coloro che sono stati presenti al mio comitato elettorale. È stato un momento molto significativo, in cui abbiamo potuto scambiare idee e progetti per il futuro. L’entusiasmo e il sostegno dimostrati sono un chiaro segnale del nostro impegno comune verso un cambiamento positivo. Grazie al nostro Leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca per essersi collegato in diretta dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alle persone. Come sottolinea lo stesso Cateno, se ognuno di noi si impegna a diventare comitato elettorale della Libertà, diventiamo invincibili”, ha affermato Parrinello.

GUARDA IL VIDEO DI INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE: