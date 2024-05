Sconfitta per il Marsala Calcio Femminile che schiera una Under 15

È 2-1 il risultato alla 10ª ed ultima giornata di ritorno di Poule Promozione Eccellenza Femminile tra SSD UniMe e CF Marsala, terminata con la vittoria casalinga delle messinesi. Terzo posto finale per le marsalesi con coach Valeria Anteri che ha potuto schierare anche la giovanissima Giulia Caporelli di 14 anni e 1 giorno. Ed è proprio con le giovani calciatrici della formazione Under 15 che continueranno gli appuntamenti azzurri, a partire da lunedì 13 maggio alle ore 18 sul campo del C.U.S Palermo per la 2ª fase giunta alla 3ª giornata di ritorno del Campionato Under 15 Regionale Femminile, in cui attualmente le azzurrine conducono con la prima posizione nel Girone A.