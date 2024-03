Concluse a Marsala le fasi provinciali dei Campionati Giovanili di Scacchi

Sono 50 i giovani, dagli under 8 agli under 18, che domenica scorsa, 10 marzo, sono stati impegnati nelle fasi provinciali dei Campionati Giovanili di Scacchi, svoltisi a Marsala presso la sede della Lilybetana Scacchi. Articolata in sei turni di gioco da 30 minuti ciascuno, la competizione è stata organizzata dalla Delegazione Provinciale della FSI, guidata da Vincenzo Montalto, in collaborazione con la Lilybetana Scacchi presieduta da Giuseppe Cerami, ed era valida per la qualificazione ai Campionati nazionali giovanili in programma a luglio. Tutto lilybetano il podio della categoria Under 18: primo infatti il marsalese Giuseppe Salvato seguito da Riccardo Casano e Pietro Lanza. Nell’under 16, si classifica al primo posto il marsalese Davide Montalto. Secondo posto invece per Enrico Virga (Amici della Scacchiera di Erice) e terzo posto per Simone Pietro Titone (Lilybetana Scacchi). Prima under 16 femminile Bianca Pipitone dello Scacco Club Mazara. I primi due classificati dell’under 18 e tutti i vincitori dell’under 16 si sono qualificati per le fasi nazionali. A loro si aggiunge anche il marsalese Giorgio Pugliese.

Nell’under 14 su tutti si è imposto Nicolò Licari, della Lilybetana Scacchi, seguito da Gabriel Genovese e Luca Scaturro, entrambi dell’associazione ospitante. Prima femminile invece Laura Giacalone (Lilybetana). Per tutti loro si aprono le porte delle fasi nazionali a cui accedono anche Rares Dimitru Nichifor e Alessio Montalto. Nell’under 12 la vetta della classifica è del palermitano Umberto Di Fede, seguito da Lorenzo Montalto (Lilybetana) e Manfredi Viscuso (Palermo Scacchi). Prima femminile la marsalese Elisa Cammarata. Oltre a loro accede alle fasi nazionali anche Francesco Margiotta. L’under 10 vede la vittoria di Edoardo Fontana (Lilybetana).

Mentre al secondo e terzo posto si classificano rispettivamente Lorenzo Vesuvio (Lilybetana) e Ettore Carollo (Amici S. Erice). Arriva da Erice anche Chiara Agrusa, prima nell’under 10 femminile. Per tutti loro garantito l’accesso alle fasi nazionali. Nell’under 8, il primo classificato è Federico Parrinello (Lilybetana) che ottiene così il pass per le nazionali. Secondo e terzo gradino del podio per Enrico Brancato e Vito Cimiotta, entrambi della Lilybetana Scacchi.

Alla premiazione dei giovani vincitori hanno preso parte il vicesindaco Valentina Piraino e il consigliere comunale Pietro Cavasino.

Alla manifestazione è intervenuta anche Elena Avellone, delegata CONI per la provincia di Trapani.

La direzione arbitrale è stata affidata a Michele Colicchia.

Il prossimo appuntamento è con le fasi regionali dei Campionati Giovanili che si svolgeranno sempre a Marsala il 20 e 21 aprile.