Marsala, ancora un incidente sulla Sp21 nei pressi dello Stagnone

Incidente stradale stamattina sulla sp21 di fronte all’ex aeronautica nella parte nord di Marsala.

Zona questa interessata spesso a sinistri stradali sia in un senso che verso lo Stagnone. Spesso macchine nella curva che insiste sulla strada autonomamente finiscono per sbattere sul muro di cinta dell’ex caserma. A volte provenendo da Marsala magari per colpa del manto stradale bagnato il guidatore, sempre nella curva, perde il controllo della vettura e finisce fuori strada in prossimità dei binari della ferrovia.

Questo è quanto deve essere accaduto stamattina, 13 marzo, come testimonia la nostra foto. Ennesimo incidente autonomo. Dalle prime informazioni sembra che non ci sia alcun ferito ma soltanto danni alla vettura.