Pari in rimonta del Marsala Futsal a Monreale. Capitan Pizzo sigla una tripletta

Il Marsala Futsal si prende un pari sofferto a Monreale, riuscendo a rimontare nel punteggio una gara che si era fatta molto complicata. Sugli scudi capitan Pizzo, autore di una tripletta.

LA CRONACA

Primo tempo

La grinta non manca alle due squadre nella prima frazione di gioco, caratteristica che connoterà tutta la partita. Le prime battute sono per il Villaurea con Cassata che sbaglia due volte e a cui risponde Tendero che non riesce a centrare la porta. L’1 a 0 è appannaggio del Marsala al 6’ con il sinistro secco di Alessandro Patti. Un minuto dopo, un’ammonizione per un fallo di Pierro su Giannusa fa nascere una punizione che trova il pari.

Gara molto fisica, con il Marsala che sfrutta ogni occasione pur di mettere pressione al Villaurea che di contro guadagna un rigore causato da un fallo in area: La Barbera però sbaglia e tira fuori. Il primo tempo termina 1 a 1.

Secondo tempo

Nel giro di due minuti un contropiede fulmineo di Giannusa lancia Cassata verso la porta difesa da Pacioni e porta in vantaggio il Villaurea. Il Marsala prova a ristabilire il pari più volte respinto da un corazzato Cipolla ed è con Tendero che la traversa trema su un tiro dalla ripartenza. I padroni di casa controllano ogni palla, gli ospiti cercano di metterli in difficoltà. Quando l’arbitro vede una gomitata di La Barbera e lo espelle, gli azzurri non riescono a sfruttare i 2 minuti di superiorità numerica: il Villaurea si chiude in difesa e dopo un lungo fraseggio dei lilybetani, questi subiscono il carattere prima di un Mistretta paratutto e poi di un Giannusa che mette a segno un gran goal al 12’. E’ 3 a 1 al Paladonbosco.

I ragazzi di Mister Giacalone non si arrendono, ritrovano lucidità con Capitan Pizzo che al 14’ prima accorcia le distanze e pochi secondi dopo, a causa di una palla persa da Cipolla, è ancora lui che finalizza il 3 a 3.

Peccato che poco dopo un bolide di Cassata dal lato sinistro batte Pacioni. Finale al cardiopalma con il Marsala Futsal che al 16’ chiude il risultato della partita sul 4 a 4 segnato ancora da Pizzo, alla sua tripletta odierna. Da segnalare anche una traversa del Villaurea che ha fatto tremare gli azzurri.

Tabellino di gara:

Villaurea Monreale: Mistretta, Azzarello, Abisso, Cipolla, Cassata, Lo Nigro, Giannusa, Romano, Bonanno, Orlando, La Barbera, Orlando. All. Gallo.

Marsala Futsal 2012: Pacioni, Buffa, Valenti, Costigliola, Bonafede, Pizzo, Giambanco, Lombardo, Tendero, Pierro, Patti e Bartoli. All. Giacalone

Marcatori: Patti (6’ p.t.), Pizzo (2 reti al 14’ s.t., 16’ s.t.) – MF2012; Giannusa (7’ p.t., 12’ s.t.), Cassata (2’ s.t., 15’ s.t.) – VM

Espulsioni: La Barbera

Arbitri: Andrea Antagonista, Manuel Rughetti, David Sparacello (crono)