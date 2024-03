Calcio Femminile, tra Marsala e Unime finisce senza reti

Si è concluso a reti inviolate il match tra CF Marsala e Unime, disputatosi al “Nino Lombardo Angotta”. Nonostante i ripetuti tentativi di passare in vantaggio, nessuna tra le due compagini siciliane è riuscita a imporsi ed andare in rete, bloccando di fatto il risultato in pareggio per tutti i quasi 100 minuti giocati sul terreno delle azzurre, che guadagnano un solo punto, rimanendo così ancora in quarta posizione in classifica. La competizione d’Eccellenza Sicilia sarà adesso in stand-by per riprendere nel mese di aprile con il girone di ritorno in programma per il gruppo marsalese nella giornata di sabato 6 alle ore 16, ancora al Municipale “Nino Lombardo Angotta”, dove arriverà la formazione caprileonese Giovanile Rocca.

IL TABELLINO:

Risultato: 0-0

CF Marsala: Donato, Via, Di Napoli, Clemente (Sciacca 24’ st), Alcamo, Pisciotta, Manuguerra, Termine, Bannino, Bernardini (Bahloul 25’ pt). Panchina: Giacalone G, Musumeci, Pipitone S, Agate, Sciacca, Agozzino, Pulizzi, Bahloul, Pipitone B. Allenatrice: Valeria Anteri

Unime: Miano, Perrone Sa (Carullo 28’ st), Galletta, Vita, Fragomeni (Zirilli 10’ st), Perrone Si, De Domenico, Cucè, Meduri (Lo Presti 38’ st), Visalli, Guida (Anfuso 38’ st). Panchina: Catania, Carullo, Anfuso, Venuti, Lo Presti, Zirilli, Startari. Allenatrice: Tiziana Impoco

Arbitro: Antonio Greco sezione di Marsala Note: Ammonite Via e Sciacca (M), Perrone Si. e Visalli (U) Campo da gioco: Nino Lombardo Angotta