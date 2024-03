A Marsala teatro con ‘a Scurata e “Bastarde senza gloria”. Ad Otium reading poetico

Una serie di eventi a Marsala in questo fine settimana. “Il Ladro”, spettacolo prodotto dal Movimento artistico culturale città di Marsala – MAC andrà in scena all’interno della I Rassegna “‘a Scurata d’Inverno” che si tiene nel Teatro comunale “Eliodoro Sollima”. L’appuntamento è per sabato 9 marzo alle ore 21. In scena Nino Scardino e Alessia Angileri che daranno voce a un uomo e a una donna che dialogano in uno scambio continuo sotto diversi punti di vista. Sul palco anche il coro formato da: Marilena Colicchia, Laura Figlioli, Francesca Sammartano, Angela Alagna, Loredana Salerno, con la voce profonda di Lucrezia Benigno accompagnati dalla musica di Gregorio Caimi, Fabio Gandolfo e Alessio Cordaro. La pièce teatrale si concluderà con la partecipazione del Presidente della Tribunale di Marsala Alessandra Camassa, che chiuderà la serata con il tema del “Valore di essere Donna” . Lo spettacolo ha il patrocinio della Camera Penale” on.le avv. Stefano Pellegrino”. Biglietto 15 euro platea e 10 palchi.

La donna in fabbrica: madre, moglie, amante, lesbica o straniera, non smette di essere donna con tutta la sua complessità e fragilità ma indossando sempre la sua fiera ironia. “Bastarde senza gloria” di Siddhartha Prestinari andrà in scena domani, 10 marzo, alle ore 18, al Teatro Impero. Si tratta di una commedia al femminile di Gianni Quinto che vedrà in scena Valentina Olla, Francesca “Gegia” Antonaci, Manuela Villa, Sabrina Pellegrino, Eugenia Bardanzellu, Elisabetta Mandalari e Giulia Perini. Lo spettacolo è inscritto all’interno della XVI Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario”. Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su live ticket.

Ad OTIUM, al civico 106 di via XI Maggio, si terranno tre appuntamenti per celebrare l’esercizio eccelso della poesia. Il primo è stasera alle ore 19 con la performance conversazione e reading della psicologa analitica junghiana Rorj Ingrassia, in conversazione con Bice Angileri e con Giorgia di Giovanni, che racconterà della sua esperienza poetica facendoci salpare per questo viaggio esplorativo nella poesia dalla sua silloge Appunti di viaggio. La vita in versi (prevista quota crowdfunding € 5 con incluso calice di benvenuto, posti limitati max 50).