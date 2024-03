Viaggio USA per il Liceo Pascasino di Marsala verso il Fermilab a Chicago, fulcro scientifico

Viaggio formativo nei luoghi della scienza in USA per il Liceo Pascasino di Marsala Il Liceo Pascasino di Marsala, con un gruppo di dieci studentesse e studenti e sei docenti di cinque diverse scuole italiane partners del progetto, si è recato negli Stati Uniti per un’esperienza formativa dal 23 febbraio al 2 di marzo a New York e a Chicago. Il percorso formativo ha visto la partecipazione del gruppo a New York ad una simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, la visita di Musei di storia naturale, di laboratori scientifici e luoghi d’arte, nonché la visita del laboratorio scientifico Fermilab a Chicago.

L’esperienza ha costituito una tappa del progetto Futura PNRR “The house of Stem”, finanziato da MIM, gli studenti beneficiari del viaggio sono stati scelti secondo criteri di merito. A conclusione del percorso ogni studente ha presentato un progetto di Museo scientifico del futuro. “Ringraziamo il Ministero dell’Istruzione e del merito, dichiara la Dirigente scolastica Anna Maria Angileri, per aver offerto a questi studenti una straordinaria opportunità formativa che gli ha permesso di accrescere il loro bagaglio culturale”. Il 18 marzo è prevista, a conclusione del percorso, al Liceo Cassara’ di Palermo scuola partner del progetto, una giornata di restituzione e disseminazione dell’esperienza con un gruppo di oltre 100 docenti siciliani e con gli studenti che hanno partecipato all’esperienza.