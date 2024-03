Il Rotary alla “S. Pellegrino” di Marsala per spiegare l’importanza del pesce azzurro nella dieta

Il Rotary Club Marsala porta avanti il progetto “Fish for Kids” che ha come obiettivo quello di promuovere il consumo di pesce azzurro nell’infanzia entrando nelle scuole per far conoscere i benefici dell’introduzione del pesce azzurro nella dieta alimentare. Il Club di Marsala ha scelto di svolgere il progetto presso l’Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino”, plesso “XI Maggio”, coinvolgendo una quinta classe della scuola elementare.

Dopo il saluto della Presidente del Rotary Club Marsala e dell’insegnante Lina Stabile, coordinatrice del progetto per la scuola, hanno relazionato la dottoressa Lucia Sciacca, socia del Club e primario pediatra, e la dottoressa Claudia Iacona, nutrizionista. E’ stato spiegato come il pesce azzurro sia particolarmente ricco di acidi grassi omega 3, proteine di alta qualità, vitamine e minerali essenziali per un corretto sviluppo cognitivo, la crescita sana e la prevenzione delle malattie croniche.