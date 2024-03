Marsala: incidente all’incrocio via del Fante-Isolato Egadi, enorme ingorgo

Un incidente verso le 11.15 si è consumato nell’incrocio regolato da impianto semaforico funzionante, tra via del Fante, viale Honor Frost ex Isolato Egadi e via Colacasio. Proprio all’altezza del Bastione San Francesco, un pullman turistico che pare sopraggiungesse da viale Cesare Battisti si è scontrato con un’auto che probabilmente proveniva da via del Fante. Qualcuno non ha prestato attenzione alla precedenza allo scattare del semaforo. Quello che si è creato, al di là dei pochissimi danni, è stato un ingorgo che ha bloccato il traffico per diverso tempo, da tutte le arterie dell’incrocio reso ancora più stretto, peraltro, per via della pista ciclabile in via Battisti e via Frost.