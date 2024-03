Marsala celebra l’8 marzo, le donne scendono in piazza

Marsala oggi, 8 marzo, celebra la Giornata Internazionale per ricordare e sensibilizzare i diritti delle donne. Alle ore 9.30 si svolgerà un flash mob organizzato dal Centro Antiviolenza “La Casa di Venere” che dall’area del Monumento ai Mille lancerà il messaggio “L’otto marzo tutto l’anno. Non festeggiamo, ma ricordiamo” per poi portarsi fino a Piazzetta Addolorata per un momento di riflessione non solo sul fenomeno della violenza di genere, ma anche sul ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro, che ancora pecca nella parità salariale e nel ruolo della donna in quanto madre.

“Costruire nella Consapevolezza” è invece il tema dell’incontro che si terrà al Complesso San Pietro alle 17, in cui interverranno rappresentanti istituzionali e dell’Associazionismo femminile, grazie a Spazio Donna. “Non sono invisibili – Lo sguardo di chi resta” è il sit-in che dalle 17 alle 19 prenderà vita da Porta Mazara con le associazioni Libera, Con te Donna, Archè e Amici del Terzo Mondo.