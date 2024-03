Marsala: “In alcune zone niente acqua da oltre una settimana”

Da giorni, per la verità più di una settimana, in alcune zone del centro di Marsala manca l’acqua. Per il vero non in tutto il centro urbano. Ma diversi cittadini e lettori lamentano l’assenza della preziosa risorsa dalla scorsa settimana in aree come viale Whitaker, tra la via del Fante e il Lungomare Salinella. Non si conosce al momento il motivo ma pare che nessuna comunicazione sia arrivata dal Comune di Marsala. C’è sicuramente da capire però, se a causa di lavori o di guasti ci sia stato in alcune condotte, si sia verificato un disservizio.