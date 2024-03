A Marsala c’è un mercato dei fiori. Grillo: “Mea culpa, non conoscevo”

“Faccio mea culpa e preciso che non conoscevo questa importante e bella realtà produttiva del territorio – afferma il sindaco Massimo Grillo, al termine della visita presso la sede della cooperativa floricola ‘Il Contadino’. Ringrazio il presidente Nicolò Pipitone e tutti soci dell’accoglienza. Ho avuto modo di constatare la grande professionalità con la quale si svolge l’asta dei fiori”.

“Il sistema è tutto digitalizzato e questo è importantissimo poiché non vi sono praticamente margini di errore – dice ancora Grillo -. Stamattina, per esempio, ho visto che compostamente oltre 150 commercianti e fiorai provenienti da tutta la Sicilia occidentale e principalmente dalle provincie di Palermo, Trapani e Agrigento, si sono aggiudicati i lotti di fiori provenienti per la stragrande maggioranza dai territori di Marsala e Petrosino dove vengono coltivati”. L’asta dei fiori, sita accanto all’Autoparco comunale, si tiene il lunedì e il mercoledì di ogni settimana.