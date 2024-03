Il Convitto di Marsala torna operativo per il “post-scuola”

Torna nel pieno delle sue attività il Convitto audiofonolesi di Marsala, unico convitto nazionale di questa tipologia in Sicilia e l’unico in Provincia di Trapani. Da quest’anno scolastico, il Convitto, inaugurato nel 2023, ha visto crescere il numero dei semiconvittori che si avvalgono delle sue iniziative formative. Si tratta di alunni del primo e del secondo ciclo di istruzione che hanno la possibilità di essere seguiti da educatori specializzati in percorsi di tutoraggio, sostegno allo studio “post scuola”, laboratori di carattere espressivo/ricreativo, attività sportive, artistiche e coreutiche, nonché di servizi riabilitativi quali neuropsicomotricità, logopedia, terapia comportamentale e supporto psicologico.

“Siamo fortemente convinti che un ambiente accogliente, stimolante, inclusivo sia indispensabile per il successo educativo e personale di ciascun alunno – commenta la neo rettrice Annalisa Giacalone, preside dell’Istituto ‘Cavour-Mazzini’ – e il Convitto di Marsala, con la sua vasta gamma di opportunità formative, costituisce certamente un luogo privilegiato per promuovere la cultura dell’inclusione e garantire il diritto allo studio di ogni studente”.