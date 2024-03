Doppia vittoria della Lilybetana Scacchi a Bagheria

Weekend di soddisfazioni per la Lilybetana Scacchi che, sabato scorso 2 marzo, ha ben figurato a Bagheria portando a casa ben due successi: il primo posto di Nicolò Licari nella categoria Under 14 del Campionato Regionale Rapid e il terzo posto della Lilybetana Girls al Campionato Femminile a Squadre – Regione Sicilia con la squadra composta da Federica Montalto, Ilaria Canale, Laura Giacalone ed Elisa Cammarata.

I due tornei sono stati organizzati in contemporanea, sotto la supervisione del Comitato Scacchistico Siciliano, dall’A.S.D. I Due Alfieri presso il Polo Scacchistico Judit Polgar.

Più di 90 complessivamente i giocatori presenti in sala gioco. Il Campionato Femminile a Squadre ha visto la partecipazione di sette squadre provenienti da tutta la Sicilia impegnate in sette turni di gioco da 12 minuti + 3 secondi d’incremento. Ottima la prestazione delle Lilybetane che hanno chiuso la competizione con quattro punti e mezzo, aggiudicandosi pertanto il terzo gradino del podio.

Altrettanto bella la vittoria di Nicolò Licari nel Rapid, torneo assoluto a variazione Elo, dove si sono sfidati giocatori di grande esperienza in sei turni di gioco da 12 minuti + 3 secondi d’incremento.

“Mi complimento con gli organizzatori e tutti gli atleti per l’alto livello di preparazione dimostrata. In modo particolare, un plauso va ai nostri atleti che hanno portato in alto i colori della nostra associazione” – commenta il Presidente della Lylibetana Scacchi, Giuseppe Cerami.

Lunedì’ 4 marzo, la Lylibetana Scacchi sarà impegnata nella fase provinciale dei Campionati Studenteschi organizzata dalla Delegazione Provinciale della FSI, in collaborazione con l’associazione marsalese. 48 le squadre iscritte per un totale di più di 200 giocatori in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta la provincia che si raduneranno presso la palestra del Plesso Asta dell’Istituto Comprensivo Sturzo-Asta di Marsala.

Domenica prossima, 10 marzo, ancora un impegno attende gli scacchisti lilybetani. Proprio a Marsala, presso la sede della Lilybetana Scacchi, infatti si svolgerà la fase provinciale del XXXVI Campionato Italiano Giovanile di Scacchi Under 8, 10, 12, 14, 16, 18.