Palermo, Lagalla “Auguri a Ferrandelli per il suo ingresso in giunta”

PALERMO (ITALPRESS) – “I miei migliori auguri a Fabrizio Ferrandelli per il suo ingresso nella Giunta comunale. Dopo aver rafforzato il gruppo Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale, sono sicuro che anche da assessore Ferrandelli saprà mettere al servizio della città e della coalizione di maggioranza la sua esperienza e il massimo impegno”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. L’assessore Ferrandelli assumerà le deleghe all’Innovazione digitale e rapporti funzionali (ratione materiae) con S/SPI; Emergenza abitativa e politiche sociali per la casa (inclusa assegnazione ERP); Rapporti con le Comunità migranti e con la Consulta delle culture; Politiche giovanili; Igiene, sanità e farmacie; Canile municipale e diritti degli animali.

Foto: ufficio stampa comune di Palermo

(ITALPRESS).