A Marsala si parla di autismo e nuove frontiere, esperti a confronto 

Costruire un tessuto sociale competente attorno al bambino con disturbo dello spettro autistico affinché lo stesso possa trarne un vantaggio per la sua crescita. È con questo proposito che lo Studio clinico riabilitativo multidisciplinare “ComunicAzione” di Marsala, con il patrocinio del Comune, ha organizzato al Complesso San Pietro, il seminario informativo gratuito sul tema “Autismo, trattamento comprensivo e nuove linee guida”.

Oltre 200 le persone – tra genitori, insegnanti, assistenti alla comunicazione, ma anche neuropsichiatri – che hanno voluto partecipare all’incontro. Farruggio Nazareno, terapista della neuro e psicomotricità, assistente analista del comportamento e responsabile dello Studio ha affermato: “Un obiettivo che perseguiamo per almeno due motivi: innanzitutto, per dare modo ai genitori dei bambini con disturbi del neuro sviluppo di orientarsi in modo maggiormente competente di fronte alla diagnosi riferita; in secondo luogo perché costruire competenze nelle persone che orbitano attorno al bambino significa generare un tessuto contestuale in cui le abilità sociali e comunicative dei nostri piccoli possano svilupparsi in modo naturale”. l seminario ha visto l’intervento di diversi specialisti del settore, esperti in tecnica del comportamento ABA. Si è parlato anche di una nuova linea guida innovativa per l’autismo come la comunicazione aumentativa alternativa.