Marsala Gym Lab conquista il Campionato Silver regionale di Ginnastica

La Marsala Gym Lab eccelle al Campionato regionale a squadre Silver. Le due squadre terminano in seconda (Allieve: Fagarazzi Margherita, Licari Sofia e Viola, Rallo Benedetta) e terza posizione (Junior/Senior: Angileri Giorgia, Denaro Alice, Giubaldo Sharon, Lombardo Maria, Marrone Laura). Fanno molto bene le ginnaste della squadra LC (Angi Clara Bernardone Alessia, Cusenza Miriam, Nizza Viola) che disputano la migliore delle prove (p. 209,575) decisa al fotofinish dove però hanno la meglio le colleghe delle Athletic Club di Catania (p. 210,400).

Esecuzioni davvero impeccabili per le Gymlabine al volteggio, alla trave e al corpo libero; purtroppo ancora troppe le penalità alle parallele in cui soltanto l’indiscutibile perfezione può garantire alla squadra un migliore piazzamento. Il 2 marzo mentre a Rosolini le Gold saranno impegnate nella seconda prova del Campionato Regionale Individuale Allieve, a Trapani nello stesso fine settimana 70 Gymlabine si cimenteranno nelle gare del circuito Endas mentre il settore Silver si prepara per l’inizio del Campionato Individuale del 9 e 10 marzo.