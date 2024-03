Consiglio comunale, ancora rinviata la trattazione sul regolamento edilizio. Nasce il gruppo “Marsala in Azione”

Al primo appello della seduta del Consiglio comunale di Marsala, che si è tenuta nella giornata di giovedì 29 febbraio hanno riposto 15 consiglieri e il presidente Enzo Sturiano ha potuto avviare i lavori con una comunicazione riguardante il Regolamento Edilizio che era stato rinviato nella trattazione dalla seduta precedente.

Sul punto ha preso la parola il dirigente Mezzapelle, chiarendo taluni aspetti tecnico/informatici connessi alla trasmissione degli emendamenti proposti dalle Commissioni di merito, su cui occorre esprimere i pareri di legge. Successivamente, la seduta è stata sospesa per una riunione che ha coinvolto capigruppo e molti dei consiglieri presenti. Alla ripresa dei lavori, previsto dopo pochi minuti e che invece si sono protratti per un tempo lunghissimo, il presidente ha riferito all’Aula che oggetto della riunione era stato, principalmente il Regolamento edilizio e i relativi emendamenti/sub emendamenti, chiedendo al dirigente del settore di far pervenire all’ufficio di presidenza per la successiva trattazione, in tempi brevi i relativi pareri tecnici.

Prima di chiudere la seduta e aggiornarla a lunedì 11 marzo, Vito Milazzo ha comunicato all’Aula che il gruppo consiliare “Liberi” composto dallo stesso e da Piero Cavasino – assumerà la denominazione “Marsala in Azione”.