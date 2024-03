A Verstappen la 1^ pole stagionale in Bahrain, Leclerc 2°

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – E’ di Max Verstappen la prima pole position della stagione 2024 di Formula Uno. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp del Bahrain, ottenendo il giro più veloce in 1’29″179. In prima fila accanto al pilota olandese scatterà la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″228). Terzo tempo per la Mercedes del britannico George Russell (+0″306) che partirà dalla seconda fila accanto all’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (+0″328). Seguono Sergio Perez (+0″358), Fernando Alonso (+ 0″363), le due McLaren di Lando Norris (+0″435) e Oscar Piastri (+0″504), Lewis Hamilton (+0″531) e Nico Hulkenberg (+ 1″323). Domani la gara sul circuito di Sakhir scatterà alle 16 ora italiana.

